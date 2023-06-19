В Северной Осетии безработица сократилась в январе-мае 2023 года до 1%

Средняя заработная плата по республике составляет 38 752,4 рубля

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы снизился в Северной Осетии в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1%. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева.

"Уровень регистрируемой безработицы с января по май составил 1%. В аналогичном периоде прошлого года он составлял 1,5%. Всего численность безработных граждан по состоянию составила 3 113 человек. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра была равна 4 552", - сказала Плаева.

С начала года было трудоустроены 937 человек, из них на постоянную работу - 295 человек. Всего в службу занятости с начала года поступили сведения о 5 831 вакансии.

Средняя заработная плата по предоставленным вакансиям в мае составила 21 446 рублей. Средняя заработная плата по республике составляет 38 752,4 рубля.