Минфин осуществит эмиссию ОФЗ с постоянным купоном объемом до 750 млрд рублей

Дата начала размещения назначена на 21 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26243 с погашением в мае 2038 г. объемом до 750 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

"Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 21 июня 2023 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26243RMFS (с погашением в мае 2038 года) в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости", - указано в материалах министерства.

Дата начала размещения назначена на 21 июня 2023 года, а окончания - на 24 декабря 2025 года. Дата погашения облигаций назначена на 19 мая 2038 года, первая дата выплаты купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода - 9,8% годовых.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - указал Минфин.