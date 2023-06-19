Суд в августе оценит необходимость охраны в России товарного знака Aperol

Соответствующий иск в апреле подала компания "Вкусная жизнь", производитель сиропов под брендами Barline и "Мамин рецепт"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам 31 августа 2023 года проведет судебное заседание по иску о частичном прекращении в России правовой охраны товарных знаков Aperol, принадлежащих итальянскому производителю алкогольных напитков Campari Group. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

"Назначить судебное заседание. Дата и время судебного заседания: 31 августа 2023 года", - говорится в карточке дела.

Соответствующий иск в апреле подала компания "Вкусная жизнь", производящая сиропы под брендами Barline и "Мамин рецепт". Она просит частично прекратить правовую охрану брендов Aperol и Aperol Spritz в категории "сиропы".

Campari Group в 2022 году прекратила все инвестиции в России, включая рекламу и продвижение, и сократила до минимума бизнес. Компания сообщила, что внимательно следит за ситуацией и готова пересмотреть свою позицию.