Оператора терминала в порту Гамбурга частично продали китайской Cosco

Сделку закрыли на фоне дискуссий о том, что Европе следует сокращать экономическую зависимость от Китая

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Сделка между оператором портового терминала в Гамбурге, компанией HHLA, и китайским госконцерном Cosco закрыта после двух лет переговорного процесса. Об этом сообщил в понедельник германский оператор на своем сайте.

Сделка предусматривает продажу 24,9% оператора. Китайская сторона изначально хотела приобрести 35%, но это не одобрил Берлин. С долей ниже 25% покупатель не будет иметь блокирующего пакета акций.

HHLA опубликовала свой пресс-релиз за день до начала германо-китайских межправительственных консультаций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц со своей стороны дал соглашение на продажу доли в операторе еще в октябре 2022 года. Сделка закрыта на фоне дискуссий о том, что Европе следует сокращать экономическую зависимость от Китая.

"Cosco не получит доступа к данным, которые имеют стратегическое значение, - говорится в заявлении. - Вся портовая инфраструктура остается собственностью Гамбурга. Информационные технологии, сведения о продажах остаются исключительной ответственностью HHLA". "Сотрудничество между HHLA и Cosco не создает никаких односторонних зависимостей. Оно укрепит цепочки поставок и обеспечит рабочие места", - говорится в пресс-релизе.

В конце 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон убеждает Германию и другие страны Европы не позволять КНР приобретать контрольные пакеты в стратегически важных компаниях. Как подчеркивало агентство, Вашингтон обеспокоен возможным тесным сближением Берлина с Пекином. После этого власти ФРГ не разрешили китайскому инвестору приобрести завод германской компании Elmos, которая производит микрочипы.