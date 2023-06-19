Финский оборонный концерн подписал соглашение по сборке фюзеляжей F-35

Представитель Lockheed Martin Майк Шумейкер отметил, что финская промышленность получит возможность "использовать инженерные и производственные разработки для нужд безопасности XXI века"

ХЕЛЬСИНКИ, 19 июня. /ТАСС/. Финский оборонный концерн Patria подписал соглашение с американской компанией Lockheed Martin о сотрудничестве в производстве истребителей F-35. Об этом финская компания сообщила в понедельник.

"Это соглашение между Patria и Lockheed Martin по сборке фюзеляжей F-35 является важной вехой для <…> Patria", - заявил Петри Хепола, руководитель программы по производству истребителей финского концерна. По его мнению, начало сотрудничества с американской компанией - это хорошая основа для будущей совместной работы.

"F-35 предоставит финской промышленности возможность использовать инженерные и производственные разработки <...> для нужд безопасности XXI века", - отметил представитель Lockheed Martin Майк Шумейкер.