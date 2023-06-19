Комитет Думы одобрил поправки в Бюджетный кодекс о распределении доходов между бюджетами

Законопроект, в частности, упрощает процедуру перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление юридическим лицам субсидий на конкурсной основе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, касающийся уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии, нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и правовых основ единой системы интеграции данных о госфинансах. Документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, вносит поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ.

Законопроектом, в частности, упрощается процедура перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление юридическим лицам субсидий на конкурсной основе. Также налоговые органы будут предоставлять финансовым органам субъектов РФ по их запросам сведения в разрезе юрлиц о принадлежности денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа как при зачете денежных средств в счет конкретных видов налогов, так и при возврате из бюджетов сумм налогов на единый налоговый платеж при уменьшении совокупной обязанности налогоплательщика.

Документ вносит в БК РФ изменения, касающиеся возможности возврата излишне взысканных денежных средств на счета территориальных органов (ТО) Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по заявлениям подразделений судебных приставов ТО ФССП (центрального аппарата ФССП), на исполнении в которых находилось исполнительное производство о взыскании платежей в бюджет. Также в кодекс предлагается внести изменения, связанные с законопроектами, устанавливающими налог на сверхприбыль прошлых лет. Поправки закрепляют в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет.

Норматив зачисления штрафов будет постоянным

Предлагается закрепить с 1 января 2024 года на постоянной основе в Бюджетном кодексе норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ 100% сумм административных штрафов, установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при весовом и габаритном контроле на автодорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения, если постановления о наложении таких административных штрафов вынесены должностными лицами федеральных госорганов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях. Сейчас такой норматив носит временный характер и действует до 1 января 2024 года.

Также за региональными бюджетами будут закреплены доходы от штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

Вводится новая статья БК, закрепляющая правовые основы создания единой государственной системы интеграции данных о государственных финансах РФ, включая федеральные государственные бюджетные и автономные учреждения, - она обеспечивает интеграцию различных государственных информационных систем для проведения мониторинга и оперативного формирования аналитических отчетов на основе данных о госфинансах. Закрепляется требование о размещении в государственной информационной системе (ГИС) "Электронный бюджет" информации о финансовых и нефинансовых активах и обязательствах РФ, федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Законопроект вносит в БК дополнительные изменения, которые необходимы для принятия решений о предоставлении субсидий на создание и развитие государственных информационных систем в форме правовых актов правительства РФ в определяемом им порядке. "Поскольку в настоящее время не урегулирован вопрос передачи созданных государственных информационных систем в государственную собственность РФ и закрепления в установленном порядке прав владения и пользования операторами таких систем, в развитие ранее принятых в Бюджетный кодекс изменений, законопроектом предлагается дополнить его соответствующими положениями, что позволит устранить имеющейся пробел в правовом регулировании", - говорится в пояснительной записке.

Также проект документа предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по обязательствам публично-правовых компаний - такие поправки вносятся для предоставления госгарантии без права регрессного требования в обеспечение исполнения обязательств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" по ее заимствованиям, указывают в правительстве. Вводится компетенция правительства РФ по установлению общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание таких услуг государственными (муниципальными) учреждениями всех публично-правовых образований.

Документ предлагает закрепить новые источники формирования дорожных фондов: для Федерального дорожного фонда - доходы от использования государственного имущества по условиям концессионных соглашений, для региональных и муниципальных фондов - плата в возмещение вреда дорогам, причиняемого тяжеловесным транспортом, и штрафы за нарушение правил движения такого транспорта.

В БК на постоянной основе закрепляются нормы о госрегистрации условий эмиссии и обращения субфедеральных и муниципальных облигаций. Также в Бюджетном кодексе на постоянной основе закрепляются положения о безвозмездности оказания Федеральному казначейству услуг операционного центра и платежного клирингового центра при совершении операций по единому казначейскому счету с использованием сервиса быстрых платежей.