Первый Дом культуры появится в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии

Объект рассчитан на 400 мест

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Дом культуры на 400 мест планируется построить на всесезонном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии в ближайшие два года. Об этом рассказал ТАСС в понедельник министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

"В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в части мероприятий по строительству культурно-досуговых организаций активно ведутся работы по строительству Дома культуры", - сказал министр.

По его мнению, объект, рассчитанный на 400 мест, станет центром культурного развития территории. Так, появится возможность проводить концерты и выставки для большой аудитории, тем самым представляя туристам культурное многообразие и национальный колорит народов республики. Работы планируется провести в ближайшие два года.

Ранее житель поселка обратился к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову в ходе прямой линии с просьбой о строительстве культурных площадок на курортах региона.

"Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии. Он действует с середины ХХ века, в настоящее время развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники "Домбая" представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3,2 м над уровнем моря.