Индексы Мосбиржи и РТС 19 июня выросли на 0,51-0,65%

Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции ТМК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Покупки преобладали на российском рынке акций в понедельник. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2 815,07 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,65%, до 1 054,31 пункта. Курс доллара вырос на 0,005%, до 84,14 рубля, евро - на 0,14%, до 91,80 рубля, юань снизился на 0,04%, до 11,72 рублей.

"После покорения очередного годового максимума индекс Мосбиржи немного откатился и курсировал чуть выше 2 800 пунктов. Лучше рынка смотрелись бумаги представителей металлургического сектора. Рубль оставался относительно слабым, несмотря на приближение налогового периода", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон при этом был умеренно негативным. "В минусе двигались большинство китайских, европейских биржевых индексов, снижались котировки сырьевых товаров. На общие настроения могло повлиять ухудшение прогнозов по динамике ВВП Китая крупными банками, в том числе UBS, JPMorgan и Bank of America. Инвесторы на этом фоне опасаются замедления темпов роста мировой экономики", - полагает эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке в понедельник снова оказались акции ТМК (+15,3%), возможно, в связи с тем, что рынок продолжает отыгрывать новости о крупном контракте компании с "Газпромом", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi (-2,5%), вероятно, в связи с будущей реструктуризацией активов компании, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

На этой неделе пройдет ряд выступлений представителей ФРС - главы регулятора Джерома Пауэлла, а также членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и других. Из экономической статистики вторника инвесторы обратят внимание на майские данные по строительству нового жилья в США. Квартальную отчетность представит FedEx, сообщил Бахтин.

"С одной стороны, мы видим, что просадки на нашем рынке оперативно выкупаются. Это указывает на сохранение высокого спроса на акции, в то же время надежных драйверов для уверенного роста в условиях, когда рынок на годовых максимумах, сейчас не так много. В их числе слабость рубля, реинвестирование полученных ранее дивидендов. Покупательскую активность сдерживает эскалация на геополитическом фронте", - отметил эксперт.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 июня - 2 725 - 2 825 пунктов, по курсу доллара - 81,5-84,5 рубля. Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи снова покажет движение в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, пара доллар/рубль завтра может проторговаться в диапазоне 83-85 рублей, евро/рубль - в интервале 90-92,5 рубля, пара юань/рубль - в коридоре 11,3-11,8 рубля.