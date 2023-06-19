Срок оформления места под киоск в Подмосковье сократится до 21 дня с сентября

Также сократится срок объявления конкурентных процедур с двух лет до шести дней

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Оформить место под павильон, киоск, ларек, палатку в Подмосковье можно будет в электронном виде, при этом срок рассмотрения заявки сократится до 21 дня. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Разрешение на нестационарную торговлю раньше предоставлялось в бумажном виде, а сегодня предлагаем системный подход - вместо рассмотрения документов в течение года или двух, все можно будет оформить в электронном формате за 21 день. Мы постоянно обращаем внимание и на состояние нестационарных торговых объектов. Они также должны соответствовать духу времени - те, что безнадежно устарели, необходимо модернизировать", - приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Воробьева.

Таким образом, период рассмотрения документов на предоставление места сократится со 180 дней до трех недель. Также сократится срок объявления конкурентных процедур с двух лет до шести дней. В электронном виде будут не только подавать документы, но и проводить аукционы.

Кроме того, до 15 августа на всех нестационарных торговых объектах разместят QR-коды. Их отсутствие станет означать, что павильон или ларек - незаконный. Также к началу сентября планируется отремонтировать свыше 1,3 тыс. объектов торговых сетей. В течение двух лет все объекты торговых сетей Подмосковья будут приведены в соответствующий вид, подчеркивается в публикации.