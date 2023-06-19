"Тинькофф капитал" намерен выделить заблокированные активы фондов в отдельные ЗПИФы

После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги, отметили в "Тинькофф инвестиции"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Управляющая Компания "Тинькофф капитал" начала выделять заблокированные активы фондов "Тинькофф USA 500", "Тинькофф индекс IPO", "Тинькофф Biotech" и "Тинькофф Technology" в отдельные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Об этом в понедельник сообщили в Telegram-канале "Тинькофф инвестиции".

"Начинаем процедуру, которая позволит избавить от заблокированных активов фонды "Тинькофф USA 500", "Тинькофф индекс IPO", "Тинькофф Biotech" и "Тинькофф Technology" и возобновить их биржевые торги. Процедура связана с выделением заблокированных иностранных ценных бумаг в отдельный закрытый ПИФ и займет предположительно не больше четырех месяцев", - говорится в сообщении.

На 1 июня 2023 года доля заблокированных активов в "Тинькофф индекс IPO" составляла 15,5%, "Тинькофф Technology" - 24,2%, "Тинькофф USA 500" - 6%, "Тинькофф Biotech" - 15,2%. Торги этих фондов на внебиржевом рынке с 19 июня 2023 года будут приостановлены, отметили в компании.

В "Тинькофф инвестициях" подчеркнули, что пайщики сохраняют владение своими активами, а паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) и выделенных из него ЗПИФов будут отображаться в портфеле инвестора в мобильном приложении и в веб-версии. На общую стоимость паев в портфеле разделение также не повлияет, рассказали в компании, добавив, что стоимость пая ЗПИФа будет равна стоимости выделенных в его состав активов, деленной на общее число паев.

"После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги. Торги паями ЗПИФов планируем запустить на внебиржевом рынке", - отмечается в сообщении. В случае продажи заблокированных активов из состава ЗПИФов деньги будут выплачиваться пайщикам на ежеквартальной основе, а паи ЗПИФов будут частично погашаться пропорционально доле реализованных активов, добавили в компании.

О санкциях

В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). При этом НРД находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream еще с февраля 2022 года, что повлекло заморозку части бумаг российских инвесторов, а также выплат дивидендов и купонов.

В феврале 2023 года Банк России определил правила формирования специальных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), состоящих из заблокированных иностранных бумаг. Такие бумаги будут выведены из состава действующих розничных ПИФ.