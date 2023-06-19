Таджикистан и Россия рассмотрели вопросы экономического взаимодействия

Стороны назвали перспективным направлением реализацию инвеспроектов в экономике республики

ДУШАНБЕ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы сотрудничества в промышленной, аграрной и энергетической сферах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Стороны в ходе беседы обсудили широкий круг вопросов таджикско-российских отношений в различных направлениях экономики и торговли, в особенности в сферах промышленности, в том числе легкой и пищевой промышленности, а также энергетики, агропромышленного комплекса, сотрудничества между регионами и туризма", - говорится в сообщении.

Реализация инвестиционных проектов в национальной экономике республики была расценена как перспективное направление двусторонних отношений. По данным пресс-службы, собеседники уделили должное внимание вопросам миграционного взаимодействия, включая укрепление правовой и социальной защиты трудовых мигрантов, а также вопросам сохранения и расширения общего духовно-культурного пространства народов двух стран. Также стороны подчеркнули необходимость продолжения усилий, направленных на реализацию ранее достигнутых договоренностей по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных аспектов сотрудничества двух стран.

Российский вице-премьер прибыл в Душанбе в качестве сопредседателя межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и РФ, заседание которой состоится 20 июня в Душанбе. Ранее эту комиссию возглавлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук.