Рослесхоз и "Газпром нефть" планируют реализовать пилотные проекты лесовосстановления

Директор Рослесинфорга Павел Чащин отметил, что компания нацелена на повышение роли экологической и климатической составляющей в своем развитии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рослесинфорг, подведомственная лесоучетная организация Рослесхоза, и "Газпром нефть" объявили о намерении реализовать пилотные проекты по лесовосстановлению. В дальнейшем они могут быть масштабированы на все регионы деятельности компании, сообщил ТАСС директор Рослесинфорга Павел Чащин.

"Уже запланированы пилотные проекты, на их основе мы оценим себестоимость и возможность масштабировать эти пилоты на регионы деятельности компании. Цель нашей совместной работы - повышение роли экологической и климатической составляющей в устойчивом развитии компании, которая обеспечит выполнение как собственных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, так и внесет значительный вклад в достижение национальных целей низкоуглеродного развития Российской Федерации", - сказал он.

"Большое внимание необходимо уделить качеству таких проектов и разработке соответствующих методологий, признаваемых на международном уровне", - добавил он.

На Петербургском международном экономическом форуме "Газпром нефть" и Рослесхоз договорились о реализации проектов по лесовосстановлению. Рослесхоз окажет "Газпром нефти" методологическую и экспертную поддержку в реализации лесоклиматических проектов. Разработкой эффективных решений в сфере лесоразведения, охраны лесов и их защиты займется Рослесинфорг - подведомственная лесоучетная организация Рослесхоза.

"Лесовосстановление - одно из важных направлений нашей стратегии устойчивого развития, в рамках которой компания планирует снизить углеродную интенсивность своей деятельности на 30% к 2030 году. Для достижения этой цели сохранение лесных покровов, их восстановление в полном объеме имеет очень большое значение. У нас есть собственные инновационные решения, такие как "Зеленая сейсмика", позволяющие сохранять лес при проведении геологоразведочных работ. При этом мы заинтересованы в обмене лучшими практиками с Рослесхозом", - сказал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков

Дюков добавил, что сотрудничество "Газпром нефти" и Рослесхоза позволит использовать накопленный научный потенциал агентства в сфере лесовосстановления при реализации проектов компании, реализовать новые природоохранные инициативы, в том числе масштабируя их на все регионы деятельности.

О планах сотрудничества

"Климатические проекты в лесной сфере - перспективное сотрудничество для бизнеса и государства. Сегодня законопроект, определяющий порядок реализации климатических проектов в лесах, находится на рассмотрении правительства России. С принятием документа для реализации лесоклиматических инициатив компаний будет достаточно согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства", - пояснили в компании.

"Леса играют важную роль в поглощении углерода и регулировании климатической системы планеты, поэтому так важна работа в сфере сохранения экологии. Каждый гектар леса - это чистый воздух, защита водности рек и биоразнообразия, а также достижение углеродной нейтральности. Мы окажем всестороннюю поддержку компании. Так, Рослесинфорг будет "под ключ" сопровождать лесоклиматические проекты "Газпром нефти" от разработки, валидации и верификации проектной документации, подбора участков, непосредственной высадки и ухода за деревьями до получения результата климатического проекта - углеродных единиц", - добавил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.