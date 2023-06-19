В Северной Осетии на восстановление дорог после ливня понадобится 27 млн рублей

Специалисты определяют источник финансирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии оценили восстановление разрушенных ливнем дорог в поселке Южный в 27 млн рублей. В настоящее время определяется источник финансирования, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Обсудили участники заседания и ремонт пострадавших от селя дорог в поселке Южный. По словам руководителя комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэля Солиева, предварительно на эти цели необходимо порядка 27 млн рублей. Сейчас специалисты определяют источник финансирования", - говорится в сообщении.

Во вторник будут проведены работы по точному подсчету суммы для подачи заявки на проведение ремонтных работ.

Из-за ливня в воскресенье во Владикавказе введен режим ЧС. Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Жильцы всех пострадавших от ливня домов в Северной Осетии получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Также в зависимости от ущерба будут выплачивать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.