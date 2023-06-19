"Известия": в РФ создали рабочую группу по правилам использования систем борьбы с дронами

Такое решение приняли из-за бесконтрольного внедрения подобных систем, сообщает газета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специальная рабочая группа для определения правил использования в России систем борьбы с дронами создана при Минцифры РФ, помимо чиновников в нее вошли представители телеком-индустрии и профильных отраслевых институтов. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к таким компаниям.

Эту информацию газете подтвердил источник, знакомый с чиновниками профильных ведомств и менеджерами операторов. Регламентировать работу систем борьбы с дронами стало необходимо после того, как в этом году началось их бесконтрольное внедрение. В некоторых населенных пунктах это уже приводит к помехам для мобильного интернета. Также неправильно установленные блокираторы для дронов могут стать помехой для устройств малого радиуса действия: беспроводных систем управления и контроля за промышленным оборудованием, охранных систем и прочего, отметили собеседники издания. "Приобретают такие устройства чуть ли не по объявлению в интернете, не вдаваясь в технические характеристики и не учитывая последствия их эксплуатации. Такая практика может приводить к созданию помех для гражданских радиоэлектронных средств (РЭС), а главное - для оборудования силовых ведомств", - подчеркнул источник газеты.

В Минцифры "Известиям" сообщили, что при Госкомисии по радиочастотам (ГКРЧ) создана рабочая группа, которая определит возможности использования радиочастотного спектра средствами радиоэлектронного подавления. В министерстве подчеркнули, что такое использование не должно создавать помехи действующим радиоэлектронным средствам. Помимо представителей ГКРЧ в состав рабочей группы входят представители от организаций топливно-энергетического комплекса, Национальной радиоассоциации пользователей радиочастотного спектра, Национального радиотехнического бюро, операторов связи и разработчиков РЭС, добавили в ведомстве.