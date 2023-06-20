Уровень исполнения расходов Минобрнауки, Курчатовским институтом и РЦНИ превысил 99%

В Счетной палате отметили значительные объемы остатков неосвоенных средств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения расходов Минобрнауки России, НИЦ "Курчатовский институт" и Российским центром научной информации (РЦНИ) в 2022 году превысил 99%. Об этом говорится в поступившем в ТАСС пресс-релизе Счетной палаты о проверке исполнения бюджета этими организациями.

"В отчетном году все проверенные объекты обеспечили высокий уровень исполнения расходов: 99,7% - Минобрнауки, 99,9% - Курчатовский институт и 100% - РЦНИ", - отмечается в пресс-релизе.

Исполнение расходов по госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", ответственным исполнителем которой является Минобрнауки, составило почти 99%.

"В реализации Госпрограммы принимали участие 54 ГРБС (главных распорядителя бюджетных средств - прим. ТАСС). По итогам 2022 года достигнуты плановые значения 32 из 36 показателей госпрограммы. При этом следует отметить, что значения 6 из 16 показателей уровня госпрограммы на момент окончания отчетного года носят прогнозный характер, то есть не являются окончательными для оценки эффективности госпрограммы за рассматриваемый период, поскольку их итоговые значения рассчитываются с задержкой. Из 261 запланированного на 2022 год результата не достигнуты показатели 38 (15%)", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева.

Расходы Минобрнауки на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) составили в 2022 году 97,8%. При этом фактически освоено только около 44% бюджетных инвестиций. Дебиторская задолженность по объектам ФАИП возросла в 2022 году в 2,4 раза, до 30,8 млрд рублей.

В части госзадания Счетная палата в очередной раз обратила внимание на значительные объемы остатков неосвоенных средств при фактически стопроцентном его выполнении. К примеру, в НИЦ "Курчатовский институт" они составили порядка 653 млн рублей.

Оплата труда и проблемы инвентаризации

Отдельное внимание в ходе проверки Счетная палата обратила на достижение проверяемыми организациями показателей по уровню оплаты труда профессорско-преподавательского состава и научных работников, которая должна составлять 200% от средней по региону.

У Минобрнауки плановые значения по зарплате не были достигнуты в 42 головных вузах и 45 филиалах, расположенных в 27 регионах. Курчатовский институт, напротив, обеспечил достижение установленного показателя в части зарплаты научных сотрудников. По Московской области - 200%, по Москве - 200,7%, по Ленинградской области - 207,6%, по Калужской области - 208,1%, по Краснодарскому краю - 212,7%.

"Что касается финансовых нарушений и недостатков, то в основном они касались бюджетного учета и отчетности и были связаны с проведением инвентаризации и ведением графика документооборота. Их общая сумма составила 2,3 млрд рублей, они были устранены в ходе проверки. Кроме того, министерством [науки и высшего образования] были допущены отдельные нарушения при распоряжении федеральной собственностью, а также в части контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам. В РЦНИ и Курчатовском институте были выявлены недостатки в части осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в сфере закупок и организации внутреннего финансового аудита", - говорится в пресс-релизе.

По итогам проверок Счетная палата направила соответствующие представления в проверяемые организации, а также информационные письма в Росимущество и Федеральное казначейство.