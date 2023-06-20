Глава Raytheon заявил о неспособности бизнеса США полностью порвать связи с КНР

Грег Хейс обосновал это тем, что добыча или переработка более 95% редкоземельных металлов осуществляется в Китае

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент корпорации Raytheon Грег Хейс заявил, что ни она, ни бизнес США в целом не смогут осуществить экономический разрыв с Китаем. Такое мнение глава Raytheon, которая является одним из основных поставщиков Пентагона, высказал в интервью британской газете Financial Times, которое в понедельник было опубликовано на сайте газеты.

"[У нас] несколько тысяч поставщиков в Китае и экономический разрыв невозможен. <...> Мы можем добиться снижения рисков, но не разрыва", - заявил он изданию, добавив, что ситуация такова "для всех". "Подумайте о китайском экспорте на $500 млрд, который идет в США. Больше 95% редкоземельных металлов добываются или перерабатываются в Китае. Альтернатив не существует", - добавил он.

По словам Хейса, если корпорация откажется от ведения дел с Китаем, то у нее уйдет много лет на восстановление производственных мощностей.

"Мы работаем над снижением рисков с тем, чтобы у нас были дополнительные источники критически важных компонентов, но мы не имеем возможности уйти из Китая так же, как мы ушли из России", - сказал он.

Raytheon работает не только с поставщиками из КНР, но и присутствует на рынке Китая через свои дочерние компании - производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney и Collins Aerospace. Обе компании поставляют компоненты для китайского пассажирского самолета С919.

Поставлять военную технику материковому Китаю Raytheon запрещено. В феврале 2023 года на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном Пекин ввел санкции в отношении Raytheon и другого крупнейшего поставщика Пентагона Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань.