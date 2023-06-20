Парк Горького обсуждает с Whoosh возможность запрета проезда на самокатах вне велодорожек

По словам генерального директора Whoosh Дмитрия Чуйко, также планируется организовать в парке постоянно действующую школу вождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский кикшеринговый сервис Whoosh обсуждает с московским Парком Горького возможность запрета передвижения на электросамокатах по всей территории парка за исключением велодорожек. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

"В частности, с Парком Горького как раз мы в этом году обсуждаем проект, они хотят выделить для электросамокатов только велодорожки. То есть запретить самокатам перемещаться на территории парка, и организовать в парке постоянно действующую школу вождения", - сказал Чуйко.

Он подчеркнул, что считает правильной введение данной инициативы, а также отметил, что необходимо внедрить больше социальной рекламы относительно того, как правильно себя вести на самокате, больше информационных сообщений для пользователей. Также необходимо развивать обучение по передвижению на самокатах.

"Мы в этом году запустили более масштабную программу по школам вождения, когда мы обучаем людей в офлайн-режиме, проводим в каких-то локациях несколько школ вождения на несколько дней или даже на большее количество дней. Также у нас есть несколько постоянно действующих школ вождения - в ближайшее время запустим школу вождения в Сочи, которая будет действовать весь сезон", - подчеркнул Чуйко.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.