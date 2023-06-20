В России могут разрешить снимать средства с ИИС-3 на жилье и образование детей

В Национальной ассоциации участников фондового рынка считают, что предложенная мера повысит доверие россиян к долгосрочным инструментам, пишут "Известия"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с инициативу, согласно которой держатели индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) смогут снимать с них денежные средства на приобретение жилья и образование детей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию.

Отмечается, что НАУФОР предложила эту инициативу на рабочих обсуждениях в Центральном банке. Предложение объясняется тем, что подобная мера повысит доверие россиян к долгосрочным инструментам.

В Минфине изданию сообщили, что владелец ИИС-3 сможет полностью или частично потребовать возврат учтенных средств на его счете без прекращения договора при возникновении особой жизненной ситуации. Такой ситуацией может стать необходимость выплаты медицинским организациям. Также отмечается, что перечень особых жизненных ситуаций определяется правительством РФ.

Президент ассоциации Алексей Тимофеев сообщил "Известиям", что подход ассоциации заключается в том, что в таких долгосрочных финансовых продуктах, как ИИС-3, их владельцам необходимо предоставить более широкие возможности по использованию денежных средств. Он отметил, что в число таких возможностей может входить приобретение жилья и образование детей.

Банк России в конце октября 2020 года предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. Изначально предполагалось, что ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции в срок от десяти лет и без ограничения суммы на счете. ИИС-3 должен заработать с 2024 года.