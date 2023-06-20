В России предложили ввести стандарты качества для управляющих компаний

Новые стандарты будут включать в себя, в частности, вопросы об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов и ремонте, пишут "Известия"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минстрой разрабатывает национальные стандарты "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами" для повышения продуктивности работы управляющих компаний, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на обращение ведомства в Госдуму.

"Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании", - приводят "Известия" слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Новые стандарты будут включать в себя, в частности, вопросы об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте и другие темы. Кроме того, предусматривается введение рейтингов управляющих организаций, исходя из главных параметров их деятельности, пишет газета.

В Минстрое изданию сообщили, что ГОСТы помогут сформировать единую эффективную систему управления многоквартирными домами. Стандарты должны обязать УК размещать информацию о тарифах, правилах безопасного использования газа, уведомления о ремонтных работах и другие сведения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и в подъездах, отмечают "Известия".