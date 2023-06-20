На территории Благовещенска и Хэйхэ могут создать особую экономическую зону

Префрежим позволит обеспечить беспошлинный ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТСЭЗ, упрощенный визовый режим, налоговые преференции и другие льготные режимы для участников ТСЭЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Благовещенска Олег Имамеев предложил создать новый экономический преференциальный режим для развития бизнеса на территории столицы Амурской области и китайского Хэйхэ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Следующим этапом международных отношений между Россией и КНР предлагаем на территории трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ создать новый экономический префрежим, способствующий развитию бизнеса, - "Трансграничная свободная экономическая зона Благовещенск - Хэйхэ" (ТСЭЗ), которая должна быть создана на территории обоих государств, в Российской Федерации в границах ТОР "Амурская", в КНР - экспериментальной зоны свободной торговли Хэйхэ", - привели в пресс-службе слова Имамеева. Этот проект он озвучил на презентации для привлечения инвестиций на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая проходила с 15 по 19 июня.

Новый префрежим позволит обеспечить беспошлинный ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТСЭЗ; упрощенный визовый режим; налоговые преференции и другие льготные режимы для участников ТСЭЗ, что позволит увеличить число совместных предприятий, количество рабочих мест, даст толчок экономическому развитию двух городов.