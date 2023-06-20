Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Грузия по итогам января-мая 2023 года нарастила поставки тихих вин в Россию и вышла на первое место среди экспортеров, опередив Италию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" во вторник со ссылкой на таможенные данные.

За этот период из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, из Италии - 23,36 млн л, год к году импорт из стран вырос на 63% и 31% соответственно. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии - 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании за этот период увеличился на 25%, до 20,46 млн л, из Франции - на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии - на 69%, до 9,61 млн л год к году, пишет газета.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой. По его словам, в основном рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. В то же время гендиректор АСТ Леонид Рафаилов отметил, что сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке.

Кроме того, на вина из Грузии действует нулевая импортная пошлина, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Поставки из Италии, по его словам, могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.