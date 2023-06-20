Под Псковом за две недели выросла очередь из грузовиков на въезд в РФ из Латвии

В общей сложности в очереди находятся 270 большегрузов, что в девять раз больше, чем две недели назад

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последние две недели увеличилась в девять раз. В общей сложности в очереди находятся 270 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных во вторник.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 180", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" очередь из фур составляет 90 автомобилей. При этом две недели назад на границе в общей сложности в очереди было 30 большегрузов.

Кроме того, зафиксированы и очереди из легковых автомобилей. На пункте пропуска "Бурачки" въезда в Россию ожидают 35 машин. На пункте пропуска "Убылинка" - 45 автомобилей. А на пункте пропуска "Лудонка" в очереди находятся 20 автомобилей.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки, и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.