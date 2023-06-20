Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что биржа обращалась за консультациями в Банк России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. СПБ биржа разрабатывает методику оценки юниорных компаний и обращалась за консультациями в Банк России. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Коллеги из СПБ биржи обращались к нам с этим вопросом. Мы ожидаем от них как раз доработки этой методики для того, чтобы начать ее оценивать. Первоначально, когда мы эту дискуссию проводили, мы столкнулись как минимум с методологическими трудностями того, чтобы понять, как оценка должна быть выстроена. Но я очень надеюсь, что когда к нам этот проект поступит, мы с коллегами его оперативно рассмотрим. В будущем нам такая методика пригодилась бы", - сказал он.