20 июня, 06:34,
обновлено 20 июня, 06:58

СПБ биржа разрабатывает методику оценки юниорных компаний

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что биржа обращалась за консультациями в Банк России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. СПБ биржа разрабатывает методику оценки юниорных компаний и обращалась за консультациями в Банк России. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Коллеги из СПБ биржи обращались к нам с этим вопросом. Мы ожидаем от них как раз доработки этой методики для того, чтобы начать ее оценивать. Первоначально, когда мы эту дискуссию проводили, мы столкнулись как минимум с методологическими трудностями того, чтобы понять, как оценка должна быть выстроена. Но я очень надеюсь, что когда к нам этот проект поступит, мы с коллегами его оперативно рассмотрим. В будущем нам такая методика пригодилась бы", - сказал он. 

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