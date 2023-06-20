Эксперт сообщил, что спрос на российскую разработку софта в 2023 году может вырасти на 50%

Президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов напомнил, что, начиная с 2014 года, активно идет процесс импортозамещения в органах государственной власти

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на заказную разработку российского программного обеспечения в 2023 году может вырасти на 50% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил ТАСС президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов.

"Спрос на заказную разработку ПО в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличился на 50-60%. В 2023 году, по моей оценке, динамика роста составит порядка 50%", - сказал он.

Шилов напомнил, что, начиная с 2014 года, активно идет процесс импортозамещения в органах государственной власти. "Там процент отечественного ПО очень высокий - в среднем более 50%. В отдельных министерствах и ведомствах, например в МВД, этот показатель достигает 90%", - отметил эксперт.

Помимо госсектора, лидерами импортозамещения являются финансовые организации, госкомпании, промышленные предприятия, добавил Шилов.

"Надо понимать, что разработка сложных информационных систем требует колоссальных усилий. Чтобы сделать продукт, который соответствует самым высоким требованиям, нужны годы и миллиарды рублей инвестиций. У нас физически не так много заказчиков, которые могут себе это позволить. На мой взгляд, необходимо сосредоточиться на критической инфраструктуре, не пытаясь проводить "ковровое" импортозамещение. Следует определить круг самых важных направлений и бросить на них все силы. Именно в части критической инфраструктуры Россия максимального результата достичь может и должна", - подчеркнул эксперт.