Экс-глава Nissan Карлос Гон требует в суде $1 млрд компенсации за ущерб деловой репутации

По данным Bloomberg, в иске выдвигается несколько обвинений в отношении японских менеджеров Nissan, которые якобы причастны к сговору по организации "кампании диффамации" против Гона

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подал иск против автопроизводителя Nissan, затребовав $1 млрд компенсации за ущерб, причиненный его деловой репутации. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

"Серьезные и чувствительные обвинения в мой адрес еще многие годы будут оставаться в умах людей. Ущерб от них продолжит наноситься мне до конца жизни, даже если [эти обвинения] основаны лишь на подозрениях", - указывает бывший топ-менеджер в исковом заявлении, которое, по данным агентства, было направлено в Кассационный суд Ливана еще 18 мая 2023 года. В иске также выдвигается несколько обвинений в отношении японских менеджеров компании Nissan, которые якобы причастны к сговору по организации "кампании диффамации" против Гона, в результате которой им удалось добиться его увольнения из компании, лишения пакета акций и заключения под стражу на срок более 100 дней в Японии.

Слушания по делу начнутся в сентябре. Прокуратура Ливана может попросить японскую сторону о сотрудничестве в части предоставления необходимых суду сведений, однако согласие японских партнеров не гарантировано, поскольку Ливан не выдает своих граждан, поясняет агентство. Представители Nissan в ответ на запрос Bloomberg заявили, что не в курсе направленного Гоном иска, не знакомы с его содержанием, поэтому не могут его комментировать.

Обвинения против Гона в Японии

Экс-глава автомобильного альянса, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (на тот момент более $80 млн) в статусе председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. В апреле 2019 года его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря магнат при содействии двух американцев Питера и Майка Тейлора на частном самолете нелегально вылетел из Осаки в Стамбул и оттуда в Бейрут.

На состоявшейся после побега 8 января 2020 года пресс-конференции Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него, заявив, что является жертвой политического преследования. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.