ЦБ попросил доработать предложение о блокировке расходов со счетов кибермошенников

В Центробанке считают, что законопроект вкупе с другими принимаемыми мерами будет способствовать сохранности средств граждан

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк России концептуально поддерживает инициативу МВД о блокировке расходов со счетов кибермошенников в досудебном порядке, однако законопроект требует доработки. В ЦБ считают, что законопроект вкупе с другими принимаемыми мерами будет способствовать сохранности средств граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Банк России концептуально поддерживает законопроект с учетом ряда замечаний. Наши предложения, сформированные в том числе по результатам обсуждения проекта с банками, направлены в МВД России. Полагаем, что законопроект вкупе с другими принимаемыми мерами должен способствовать сохранности средств граждан, которые столкнулись со злоумышленниками, а также на противодействие мошенничеству", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ предложили дополнить УПК РФ статьей 115, предусматривающей возможность принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами без решения суда на срок до 10 дней, в случае подозрений, что эти счета использовались в преступной деятельности.