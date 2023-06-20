Германия выделит Грузии €1,3 млн на развитие проекта по зеленому водороду

Документ подписали генеральный директор Корпорации нефти и газа республики Георгий Чиковани и директор в энергетической сфере Германского банка развития Бодо Шмюллинг

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Глава Корпорации нефти и газа Грузии Георгий Чиковани и директор в энергетической сфере Германского банка развития (KfW) Бодо Шмюллинг в Берлине подписали соглашение о выделении €1,3 млнна развитие программы по внедрению зеленого водорода. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.

"Соглашение подразумевает выделение €1,3 млн евро для мероприятий, связанных с развитием употребления зеленого водорода и проведением подготовительных работ для этого. Документ подписали генеральный директор Корпорации нефти и газа Грузии Георгий Чиковани и директор в энергетической сфере Германского банка развития Бодо Шмюллинг", - говорится в сообщении.

Согласно договору, будут проведены подготовительные работы, необходимые для внедрения технологий по зеленому водороду. Кроме того будут подготовлены технико-экономический отчет проекта, законодательные инициативы, а также материалы по воздействию на окружающую среду. Документ предполагает и создание пилотного производства зеленого водорода, добавили в ведомстве.

Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в мае сообщил, что власти республики в партнерстве с Германским банком развития намерены осуществить проект по запуску в городе Батуми общественного транспорта, работающего на зеленом водороде.