РЭА Минэнерго будет проводить валидацию и верификацию климатических проектов компаний ТЭК

РЭА Минэнерго намерено сотрудничать с Аналитическим центром ТЭК, который будет разрабатывать документацию и отчеты о мониторинге, а также полностью сопровождать проекты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго получило аккредитацию, позволяющую верифицировать углеродные отчетности российских компаний топливно-энергетического комплекса, сообщило РЭА.

"Агентство получило аккредитацию как орган валидации и верификации парниковых газов, что дает полномочия осуществлять проверку отчетов о выбросах парниковых газов, а также проверять соответствие проектов, реализуемых компаниями, требованиям, предъявляемым к климатическим проектам, на всех объектах российского топливно-энергетического комплекса: в угольной, нефтегазовой и теплоэнергетической отраслях, а также в части транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам", - говорится в сообщении.

РЭА Минэнерго России намерено сотрудничать с Аналитическим центром ТЭК, который будет разрабатывать документацию и отчеты о мониторинге, а также полностью сопровождать проекты. В свою очередь, агентство будет проводить их валидацию и верификацию, а также выдавать квалифицированное заключение о корректности данных, полученных компаниями или исполнителями специальных проектов в области сокращения выбросов парниковых газов.

Прошлой осенью в РФ состоялись первые торги углеродными единицами сокращенных выбросов в СО2 эквиваленте. ООО "Дальэнергоинвест" продало 20 единиц по 1 тыс. рублей каждая. Компания сокращает выбросы за счет замены традиционной электрогенерации на острове Итуруп солнечной. Проект стал первым участником запущенного 1 сентября реестра углеродных единиц России, в котором можно регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить сделки с ними. Ранее отечественные компании имели опыт получения углеродных единиц, к примеру, в рамках выполнения норм Киотского протокола, но не торговали ими.