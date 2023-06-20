ОСК заинтересована в развитии совместного производства в странах Персидского залива

Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманинов заявил о формировании опыта строительства на зарубежных верфях с иностранными заказчиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заинтересована в развитии совместного производства в Индии и странах Персидского залива. Об этом рассказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума

"Развитие форматов совместного производства в Индии, в Иране, в странах Персидского залива было бы интересным проектом. И мы достаточно серьезно на него смотрим. Тем более что у нас начинает формироваться опыт строительства на зарубежных верфях с нашими иностранными заказчиками", - отметил он.

Однако работа на иностранном рынке обладает своей спецификой, которую нужно тщательно изучить, подчеркнул Рахманов.

Летом 2022 года ОСК сообщала, что рассматривает вопрос сотрудничества с верфями Ирана, Бразилии и Индии для строительства крупнотоннажных судов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня. Организатор форума - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.