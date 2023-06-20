САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ведет переговоры по сотрудничеству со странами Африки. Об этом в интервью ТАСС рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ОСК Алексей Рахманов.

"Переговоры находятся на начальной стадии. Могу сказать об одном достаточно интересном сегменте, на который нам указали коллеги, работавшие в рамках межправкомиссий - небольшие частные рыболовецкие суда. Как оказалось, они представляют очень большой интерес для наших африканских коллег, потому что флот у них тоже очень старый, изношенный", - сказал он.

Рахманов добавил, что ОСК готовит для зарубежного рынка несколько предложений, которые будут базироваться на опыте строительства рыболовецких судов и проекте "Маломерный флот для МЧС".

"Для нас экспорт - это один из элементов развития. Самое главное - не попасть в ловушку: когда начинаешь разговаривать с иностранцами, они себе выбивают лучшие условия, а судостроители опять считают убытки. Я думаю, что эту страницу пора давно перевернуть и вести полноценную коммерческую деятельность", - заключил Рахманов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.