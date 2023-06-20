Потребность России в крупнотоннажных балкерах оценили в 80 судов

Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил, что основной спрос будет находиться в сегменте судов 25, 40, 60 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оценивает потребность России в крупнотоннажных балкерах в 80 судов, рассказал в интервью ТАСС гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Общая потребность в крупнотоннажных балкерах от 40 тыс. тонн и выше нами оценивается примерно в 80 судов", - сказал он.

Рахманов добавил, что основной спрос будет находиться в сегменте судов 25, 40, 60 тыс. тонн. Однако для начала строительства балкеров ОСК необходимо провести несколько мероприятий по модернизации верфей.

"Но чтобы начать строить такие суда, нам нужно провести несколько мероприятий по модернизации верфей - в первую очередь, обновить грузоподъемные механизмы и передаточные баржи. Без этого эффективно мы такие суда строить не сможем, а неэффективно будет никому не нужно. Думаю, что до 2025 года, с учетом координации усилий с коллегами из Минпромторга по финансированию нашей инвестпрограммы, все "полетит", - пояснил Рахманов.

Ранее в ОСК сообщали, что проектирование балкера грузоподъемностью 90 тыс. тонн находится на завершающем этапе. На основе этого судна в дальнейшем на трех площадках планируется производить суда грузоподъемностью 90, 60 и 40 тыс. тонн.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.