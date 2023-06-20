ОСК планирует завершить основное строительство лайнера "Петр Великий" до 28 августа

Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов отметил, что после этого срока, возможно, потребуется некоторое время для завершения финишной отделки помещений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основную фазу строительства, ходовых и приемочных испытаний лайнера "Петр Великий" до 28 августа текущего года. Об этом рассказал в интервью ТАСС гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Он [четырехпалубный лайнер "Петр Великий"] завершит основную фазу строительства, ходовых испытаний и приемочных испытаний до 28 августа текущего года. После этого срока нам, возможно, потребуется некоторое время для завершения финишной отделки помещений. То есть расстановка мебели, поклейка обоев, укладка ковролина", - сказал он.

Рахманов отметил, что в первый коммерческий рейс лайнер планирует отправить в 2024 году. Для запуска судна в следующую навигацию необходимо завершить подготовительные работы.

"Мы понимаем, что до того, как запускать туда людей, нужно выучить экипаж, провести соответствующие подготовительные работы, купить все ведомости снабжения: вилки, ложки, простыни, полотенца. Представьте себе, у нас 11,5 тыс. элементов этих вещей, которые покупаются, как для гостиницы 5 звезд - определенных брендов. Такая задача поставлена, люди работают", - заключил Рахманов.

Строительство четырехпалубного лайнера "Петр Великий" ведется по заказу Московского речного пароходства, старт его строительству на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года дал президент России Владимир Путин. По данным Мостурфлота (будет оперировать судном), "Петр Великий" может быть использован для маршрутов не только по Волге, но и по трем морям - Каспийскому, Азовскому и Черному.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.