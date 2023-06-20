ОСК планирует подать иски к некоторым иностранным поставщикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует подать судебные иски к иностранным поставщикам, которые не исполнили свои обязательства по передаче купленного оборудования. Об этом рассказал в интервью ТАСС гендиректор ОСК Алексей Рахманов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Конечно. Везде, где сможем, планируем подать судебные иски", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Рахманов отметил сложность ситуации. Корпорация сможет предъявить иск в России, если оборудование куплено через российских посредников. Однако, по словам гендиректора ОСК, при открытии дела за границей возникают другие проблемы.

"Если, например, финская юрисдикция, то мало того, что они чуть ли не арестом грозят любому специалисту ОСК, появившемуся на территории Финляндии, то там еще и заплатить невозможно. Если я не могу заплатить судебную пошлину, мне даже дело не откроют. Да, суды российской юрисдикции можно выиграть, но исполнение таких решений столкнется с длинными, серьезными проблемами. Но мы такую работу продолжим", - заключил Рахманов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.