Набиуллина считает, что только "закручивание гаек" не поможет против мошенников

Глава ЦБ заявила о необходимости финпросвещения населения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблему мошенничества в финансовой сфере не решить только жестким регулированием, необходимо заниматься повышением уровня финансовой грамотности населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.

"Появляются новые сложные продукты и сложные сервисы, люди практически ежедневно сталкиваются со звонками мошенников, теряют деньги. Мы много делали и делаем для того, чтобы отбивать такие атаки злоумышленников, работаем с финансовыми институтами. Но здесь одним закручиванием гаек не обойтись. Пока люди не усвоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - сказала глава ЦБ.

По данным регулятора, социальная инженерия остается основным способом похищения средств граждан. Злоумышленники обманным способом убеждают граждан переводить им деньги, представляясь в том числе сотрудниками ЦБ, правоохранительных органов и так далее, вынуждают граждан оформлять кредиты и переводить деньги. Для борьбы с такого рода мошенничеством ЦБ создал портал "Финансовая культура", на котором представлены материалы по финансовой грамотности.