Аграриям Сургутского района с начала 2023 года выделили субсидии на 129 млн рублей

Всего в районе работают 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств

ТАСС, 20 июня. Сельхозпроизводители Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) получили с начала 2023 года субсидии на общую сумму в 129 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"С начала 2023 года в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на получение субсидии на поддержку сельского хозяйства рассчитывают 87 хозяйственников, 71 соглашение с сельхозпроизводителями уже заключено, остальные находятся в работе. За первое полугодие на развитие аграрного сектора местным фермерам уже выплатили 129 млн рублей из окружного и районного бюджетов", - сообщил глава района.

Он добавил, что всего в районе работают 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два сельскохозяйственных предприятия.

"Местные сельхозпроизводители обеспечивают своей продукцией жителей Югры. Прирост по каждому виду продуктов - молоко, яйцо, мясо - в районе ежегодно составляет не менее 10%. Сургутский район по-прежнему производит четверть всей сельхозпродукции региона. Благодаря муниципальной программе идет модернизация сельскохозяйственных объектов, в том числе с учетом политики импортозамещения приобретается сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование", - рассказал Трубецкой.

За пять месяцев 2023 года сельхозпроизводители района произвели почти 3,5 тыс. тонн мяса, 876 тонн молока, 369 тонн рыбы, 84 тысяч яиц, сообщил глава района. Он отметил, что наблюдается небольшой рост стада крупного рогатого скота, увеличивается производство мяса птицы и яйца. По словам Трубецкого, это большей частью достижения крупных хозяйств.

В целом в 2023 году на поддержку сельскохозяйственного производства в Сургутском районе направлено 319,5 млн рублей, сообщил Трубецкой.