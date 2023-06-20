Литва ужесточает правила транзита грузов через РФ и Белоруссию

Новые правила вступят в силу 3 июля

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Литва приняла решение об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию России и Белоруссии. Об этом во вторник сообщил таможенный департамент балтийской республики.

"Установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо представить декларацию от изготовителя, который должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Среди 57 групп товаров, в отношении которых вводится новый порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты.

Как считают литовские инстанции, эти товары относятся к категории двойного назначения, то есть могут использоваться в военном производстве или напрямую для военных нужд.

Новые правила вступят в силу 3 июля.