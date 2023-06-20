Госдума одобрила в первом чтении порядок уведомлений о реорганизации НПФ через "Госуслуги"

Правительство получит право определять для Банка России и реорганизуемых НПФ случаи, позволяющие им не публиковать информацию в виде уведомлений, ходатайств или сообщений о решении по их реорганизации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут направлять уведомление о начале процедуры реорганизации через портал государственных и муниципальных услуг. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Олегом Савченко.

Законопроектом предусматривается возможность направления каждому кредитору НПФ уведомления о начале процедуры реорганизации в форме электронного документа с использованием личного кабинета на едином портале госуслуг и установить, что в случае направления кредитору фонда уведомления по почте заказным письмом оно будет считаться полученным по истечении шести рабочих дней со дня отправления заказного письма. Сейчас по закону НПФ должны направить клиенту информацию о начале реорганизации в письменной форме, разместить ее на своем сайте и опубликовать в специализированном печатном издании. Это делается в течение 30 дней после того, как НПФ направит уведомление о реорганизации в Банк России.

Правительство получит право определять для Банка России и реорганизуемых НПФ случаи, позволяющие им не размещать на своих официальных сайтах или не опубликовать в печатных изданиях информацию в виде уведомлений, ходатайств или сообщений о решении ЦБ по их реорганизации.

Как рассказал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, независимость от человеческого фактора при оформлении многих государственных услуг - это путь цифрового суверенитета. "Законопроект позволяет уведомлять граждан о реорганизации НПФ, где находятся их средства, через портал госуслуг. Таким образом, развиваются суперсервисы, которые аккумулируют все сведения о гражданине - от рождения до выхода на пенсию, контроль за здоровьем, пенсионными накоплениями. Кроме того, повышается конфиденциальность информации - реорганизуемые фонды смогут не размещать на своих официальных сайтах и не опубликовать в печатных изданиях информацию о ликвидации или реорганизации. Это должно защитить пенсионные активы граждан от внешних воздействий игроков финансового рынка", - отметил депутат.