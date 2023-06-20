Глава департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами "Полюса" покидает компанию

Виктор Дроздов в том числе уйдет из ее совета директоров с 21 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами "Полюса" Виктор Дроздов покидает компанию и ее совет директоров с 21 июня, говорится в сообщении золотодобывающей компании.

"ПАО "Полюс" сообщает, что Виктор Дроздов, занимавший должность директора департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами компании с 2016 года, покидает свой пост с 21 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

Одновременно Дроздов покидает совет директоров "Полюса".

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.