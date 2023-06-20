Сотовый оператор ЛНР завершил переход на российский телефонный код

В компании отметили, что с этого дня код +380 72 перестает существовать

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Сотовый оператор ЛНР "Мобильные коммуникационные сети" (МКС) завершил перевод номеров на российский телефонный код +7. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.

"Сегодня последний абонент +380 72 был переведен на +7 (959). Это означает, что миграция абонентов МКС с кода +380 72 на +7 (959) завершена. С сегодняшнего дня код +380 72 перестает существовать", - говорится в сообщении сотового оператора.

В сообщении уточняется, что при вызове или отправке сообщения теперь необходимо набирать номер абонента в формате +7 (959) или же в удобном внутрисетевом формате 8 (959).

2 мая директор компании МКС Эдуард Егоров сообщал, что в ближайшее время оператор начнет работать в роуминге на территории других российских регионов. При этом, по его словам, в настоящее время в ЛНР обеспечена работа в роуминге операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2.