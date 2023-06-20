Годовое собрание акционеров Fix Price состоится 31 июля

Акционерам, в частности, предложат переизбрать в совет директоров четырех человек: основных владельцев Fix Price Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, гендиректора ретейлера Дмитрия Кирсанова, а также Алексея Махнева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров Fix Price будет проведено по решению совета директоров 31 июля, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров <…> 31 июля 2023 года", - сообщает ретейлер.

В повестку собрания включено несколько вопросов, в частности, акционерам будет предложено переизбрать в совет директоров компании четырех человек: основных владельцев Fix Price Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, гендиректора ретейлера Дмитрия Кирсанова, а также Алексея Махнева.

Другой вопрос повестки собрания - изменение номинальной стоимости акций компании. Так, акционерам будет предложено установить номинальную стоимость бумаг в размере 0,0000374 евро за одну обыкновенную акцию. В настоящее время номинальная стоимость акций компании - €0,001 за бумагу.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На 31 марта 2023 года сеть насчитывала 5,848 тыс.магазинов в России и странах ближнего зарубежья.