Банкам с базовой лицензией могут дать постоянное право открывать корсчета в инобанках

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ситуация, при которой финансовый рынок в целом и основные системообразующие банки в частности попали под санкционные ограничения, сделала актуальным вопрос о необходимости наличия у максимального количества кредитных организаций возможности открытия корреспондентских счетов в иностранных банках, говорится в пояснительной записке. В 2022 году действие запрета на открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках было приостановлено.

Значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами, указывают авторы документа.

В связи с тем, что действие запрещающей открытие счетов нормы приостановлено до 31 декабря 2023 года включительно, а санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.