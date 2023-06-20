Гостиницу высотой 11 этажей построят около Павелецкого вокзала в Москве до конца 2023 года

На первых двух этажах запланированы входные вестибюли, рестораны, несколько многофункциональных конференц-залов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гостиничный комплекс на 234 номера на Кожевнической улице близ Павелецкого вокзала в Москве планируется достроить до конца 2023 года. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в столице введены в эксплуатацию четыре гостиничных комплекса на 358 номеров. Однако работа по развитию индустрии гостеприимства продолжается. Так, около Павелецкого вокзала появится до конца года гостиничный комплекс на 234 номера", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По словам заммэра столицы, здание спроектировано с учетом характера застройки вокзальной площади и прилегающей территории. "В частности, фасады гостиницы выполнены с использованием витражного крупноформатного остекления, с облицовкой из натурального камня и клинкерной плитки, интегрированной в навесную полнотелую бетонную плиту", - отметил он.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, на первых двух этажах гостиницы запланированы входные вестибюли, рестораны, несколько многофункциональных конференц-залов, а также административно-технические помещения. "Гостиничные номера расположены с третьего по 11-й этажи. В подземной части предусмотрена парковка на 49 машино-мест", - уточнил Левкин.

Проект будет реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госрограммы "Градостроительная политика", принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным, подчеркнули в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.