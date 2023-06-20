Концепция программы комплексного развития регионов на Волге появится до 1 сентября

Разработкой будет заниматься Высшая школа экономики

АСТРАХАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Регионы России направили для включения в программу комплексного социально-экономического развития расположенных на Волге субъектов "Великий Волжский путь" около 400 предложений. Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) разработают концепцию программы до 1 сентября, сообщил на совещании о развитии внутренних речных ресурсов РФ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее власти Астраханской области привлекли к разработке программы "Великий Волжский путь" специалистов Национального исследовательского университета "ВШЭ". Планируется, что они выполнят аналитическую часть работы для подготовки концепции национальной программы комплексного социально-экономического развития регионов Волжского бассейна как единой геостратегической территории "Великий Волжский путь" на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

"По развитию геостратегической территории "Великий Волжский путь". У нас к работе привлечены 35 регионов, мы получили более 400 предложений, в основном они касаются реализации мероприятий по реконструкции транспортной инфраструктуры, улучшения экологии водных объектов <…> субъектов, расположенных в бассейне Волги. Сегодня Высшая школа экономики готовит документ концепции, и до 1 сентября она должна подготовить этот документ", - сообщил Бабушкин.

По его словам, следующим шагом станет разработка программы комплексного развития геостратегической территории "Великий Волжский путь" и утверждение плана реализации мероприятий. По мнению Бабушкина, разработчиком и последующим координатором данной работы может стать Минэкономразвития России.

Как сообщил Бабушкин в своем Telegram-канале, реализация программы "Великий Волжский путь" даст Астраханской области новые судостроительные заказы, а также создаст условия для развития туризма в регионе. "Запуск программы даст нашему региону судостроительные заказы, а также импульс для развития туризма. Мы предлагаем создание уникального совмещенного морского круиза по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран, и речного - по Волге. А это значит, что станет возможным создание достойной туристической инфраструктуры начиная с гостиниц и пляжей, заканчивая событийным туризмом и приведением в порядок памятников архитектуры", - написал он.

О программе

"Великий Волжский путь" - значимый межрегиональный проект, объединяющий регионы Волжского бассейна, где проживают около 60 млн человек, что составляет более трети населения страны. Здесь сосредоточено около 45% промышленных и 50% сельскохозяйственных предприятий России. Проект направлен на разработку комплексной программы развития регионов, с включением мероприятий по оздоровлению Волги и экологии в целом, обновлению флота, увеличению инвестиционной и туристической привлекательности территорий, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.