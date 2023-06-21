Путин обсудит с кабмином вопрос обеспечения экономики ископаемыми ресурсами

На совещании должны выступить вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ по вопросу обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми. Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции.

С докладами на эту тему выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Участники рассмотрят текущие вопросы, добавили в Кремле.

Стратегия развития минерально-сырьевой базы

Минприроды РФ по поручению президента Владимира Путина в марте подготовило проект обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. Проект направлен в федеральные органы исполнительной власти, а далее его рассмотрит кабмин.

Как сообщали в министерстве, в стратегии заложены два сценария развития минерально-сырьевой базы в зависимости от потребностей российской экономики: базовый, при котором обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых остается на текущем уровне с небольшим ростом, и целевой, ориентированный на опережающее наращивание минерально-сырьевой базы. Особый упор в документе сделан на усиление темпов геологоразведки дефицитного сырья. Разработанный в рамках стратегии долгосрочный прогноз потребления минерального сырья будет увязан с документами планирования других отраслей экономики России.

О списке дефицитных минеральных ресурсов

В конце августа 2022 года правительство России утвердило новый перечень дефицитных минеральных ресурсов вместо действовавшего с 1996 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов говорил, что в новой версии перечень расширен с 29 до 55 видов полезных ископаемых. Так, в него впервые вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит.

Среди редких металлов в перечне оказались литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий и другие, среди редкоземельных - иттрий, церий, неодим, самарий и другие.