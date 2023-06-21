Германский Ганновер открыл центр по привлечению инвестиций из ЕС в город Санья на Хайнане

Предполагается, что новая структура окажет стимулирующее воздействие на китайско-германское торгово-экономическое сотрудничество

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Германский город Ганновер создал центр по стимулированию инвестиционного сотрудничества между городом Санья южнокитайской провинции Хайнань и европейскими странами. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, речь идет о совместных проектах с участием зоны инновационного развития "Ячжоувань". Церемония открытия указанного центра состоялась в ходе визита делегации Санья в Швейцарию, ФРГ и Нидерланды. В каждой из перечисленных стран состоялись презентации потенциала Хайнаньского порта свободной торговли.

Предполагается, что новая структура в Ганновере окажет стимулирующее воздействие на китайско-германское торгово-экономическое сотрудничество в целом, а также обеспечит еще более интенсивное развитие Хайнаня. Во время поездки управление коммерции Санья совместно с городским ведомством по развитию сельского хозяйства провели встречи с рядом европейских компаний и организаций.

Как отмечает газета, эта поездка делегации Санья прошла весьма плодотворно. Стороны планируют продвигать сотрудничество при реализации аграрных и экологических проектов, в области цифровизации. Власти Ганновера собираются создать на территории "Ячжоувань" площадку для усиления германско-китайского взаимодействия в области производства медицинского оборудования.

Ожидается, что этот центр позволит не только укрепить двусторонние контакты, но и сформировать новые эффективные каналы по распределению международных ресурсов. Одна из его задач - помочь внедрению в производство перспективных научных изобретений.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйства. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.