Польша подготовила базу для участия своих и иностранных фирм в восстановлении Украины

По словам главы МИД страны Збигнева Рау, правительство подготовило законодательное закрепление возможности страхования транспортировки товаров на украинскую территорию и из нее в рамках инвестиционной деятельности

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Польша подготовила базовую программу и систему гарантий для своих фирм и иностранных компаний, которые будут участвовать в восстановлении Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел страны Збигнев Рау, выступая в Лондоне на второй Конференции по восстановлению Украины.

"Польша восстанавливает работу офиса польского торгово-инвестиционного агентства в Киеве в конце июня, чтобы дать ясный сигнал польским и международным компаниям о том, что украинский рынок уже предлагает большие возможности", - сказал министр.

По его словам, один из польских банков, входящий в группу PKO BP, уже предлагает кредиты для малых и средних предприятий Украины. Правительство подготовило законодательное закрепление возможности страхования транспортировки товаров на Украину и из страны в рамках инвестиционной деятельности.

"На этой базе Польша создаст адресную программу восстановления Украины. Торговые гарантии для Украины будут предоставляться также иностранным компаниям, которые действуют в Польше и желают инвестировать", - указал Рау. "Я убежден, что польские компании, принимая во внимания установленные с Украиной отношения, готовы к взаимодействию с иностранными партнерами", - добавил он.

"Польша готова сыграть роль надежного партнера в послевоенном восстановлении. Мы оснащены так, чтобы сыграть особую роль как транспортный, логистический и международный хаб. Наши главные преимущества - географическая близость, самая длинная граница ЕС с Украиной, хорошо развитая инфраструктура для пересечения границы", - добавил глава МИД, отметив также большой опыт в деловом взаимодействии польских предпринимателей на украинском рынке. По словам Рау, более 2 тыс. польских компаний проявили интерес к взаимодействию с украинскими партнерами в процессе восстановления страны.

Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что Варшава хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины, и призывали польские компании активно участвовать в этом процессе, извлекая выгоду.