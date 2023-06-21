Дума приняла в I чтении проект защиты прав мобилизованных членов сельхозпотребкооперативов

Законопроектом предлагается предоставить право сельскохозяйственным кооперативам переоформлять членство физлиц - членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав мобилизованных членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов.

Законопроектом предлагается предоставить право сельскохозяйственным потребительским кооперативам переоформлять членство физлиц - членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в Вооруженные силы РФ, а также в иных случаях, установленных уставом кооператива.

"Ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов. Для многих военнослужащих - членов кооперативов этот статус даст возможность сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нем. Возможность предусмотреть иные основания для изменения характера членства в потребительском кооперативе в его уставе позволит сделать работу кооператива более эффективной в случае изменения различных жизненных обстоятельств членов кооператива, без ущерба для его работы", - говорится в пояснительной записке к документу.

По имеющимся данным, в настоящий момент в России насчитывается более 6 тыс. сельскохозяйственных кооперативов, в каждом из которых в соответствии с законом "О сельскохозяйственной кооперации" минимум 5 участников, а на практике - значительно больше, пояснил в своем выступлении один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия"). Он подчеркнул, что нормы документа в случае его принятия будут касаться правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.

"Кроме того, принятие законопроекта позволит упростить для малых кооперативов (число членов которых составляет не более 5) проведение общих собраний, так как по общему правилу минимальный кворум для проведения такого собрания составляет 5 членов кооператива", - добавил Кузнецов.

Правительство РФ поддержало законопроект.