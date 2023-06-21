В ЦБ назвали наиболее частую причину потери денег розничными инвесторами

По данным Банка России, это происходит из-за некачественной интернет-аналитики

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Чаще всего розничные инвесторы теряют деньги из-за некачественной аналитики в интернете и Telegram-каналах. Об этом сообщил директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Мы проанализировали, как ведут себя инвесторы в акциях второго и третьего эшелонов и убедились, что чаще всего, когда они теряют деньги, они используют некачественную аналитику. Что такое некачественная аналитика - это информация из анонимных Telegram-каналов, либо информация, факты и утверждения которой вы не можете проверить. Чаще всего таким образом как раз рекламируются якобы инвестиции в конкретные акции. Так что это не финансовая аналитика, а скорее реклама либо маркетинг", - сообщил он в официальном Telegram-канале Банка России.

Чек-лист для инвесторов

ЦБ рекомендовал ознакомиться с чек-листами от Ассоциации финансовых аналитиков, чтобы лучше разбираться в качестве аналитики. Так, согласно перечню, в первую очередь в Telegram-канале должно быть понятно, кто автор контента. Должны быть известны его имя, фамилия, профильное образование и соответствующий опыт работы. Анонимные авторы Telegram-каналов должны вызывать настороженность, считают в ассоциации.

Профессиональный опыт и карьера автора должны быть связаны с аналитикой или управлением капиталом. Есть профессиональные сертификаты, лицензии, подходящее профильное образование. Также у автора должна быть хорошая репутация, и отсутствие в СМИ информации об участии в недобросовестных и противоправных разбирательствах. Еще один маркер - участие в профессиональных сообществах: НФА, CFA, АФА. При этом автор может продавать рекламу при условии маркировки таких постов, а также консультировать, выступать как спикер компании. При этом всегда должно быть понятно, какую именно выгоду автор получает от создания и распространения своего контента, указывают в ассоциации.

По мнению аналитиков, автор не должен смешивать свое мнение с фактами, а читателям должно быть понятно - где факт, а где собственное мнение. Всегда должен быть указан источник фактов и цитат, чтобы можно было проверить их самостоятельно, а идеи должны быть аргументированы цифрами, другими данными и фактами. При этом так как профессионалы знают, что все инвестиции сопряжены с риском потери средств или как минимум неполучением ожидаемой доходности, реклама инвестидей в агрессивной форме должна вызвать настороженность. В свою очередь, обещания гарантированной доходности - частый маркер недобросовестной аналитики, считают в ассоциации.

Там подчеркнули, что прошлая доходность финансового инструмента не делает его привлекательным сейчас или в будущем, так как условия на финансовых рынках никогда не бывают в точности одинаковыми, равно как и динамика движения инструментов. В ассоциации также обозначили, что чек-лист полностью не устранит риски розничных инвесторов, связанные с самим инвестированием. Однако он поможет лучше понимать, стоит ли принимать во внимание те или иные аналитические мнения.