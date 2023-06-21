Индексы Мосбиржи и РТС 21 июня выросли на 0,56-1,42%

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции "Абрау-Дюрсо"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду показывал рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с начала апреля 2022 года и по итогам дня вырос на 0,56%, до 2 819,30 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,42%, до 1 057,74 пункта. Курс доллара снизился на 0,8%, до 83,98 руб., евро - на 0,3%, до 92 руб., юань - на 0,11%, до 11,64 руб.

"Как и накануне, лучше рынка смотрелись представители металлургического сектора. Повышательной динамике не помешали укрепляющийся рубль и отсутствие оптимизма на мировых биржевых площадках. Не смутил инвесторов и негативный геополитический фон - страны ЕС согласовали 11 пакет антироссийских санкций, включающий в себя среди прочего меры по борьбе с обходом уже введенных ранее ограничений. Цены на нефть между тем пытались закрепиться выше $75 за баррель Brent", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Эксперт считает, что активизация спроса на отечественные акции без выраженных рыночных драйверов может быть связана с реинвестированием в рынок крупных дивидендных выплат от ряда компаний.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста стали вновь акции "второго эшелона". Лидировали в росте акции российского винодела "Абрау-Дюрсо" (+15,4%), "так как это недооцененная компания со стабильными финансовыми результатами и рекомендовавшая дивиденды", считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки строительной группы "Эталон" (-1,5%), возможно, в связи с заявлениями Минфина о нежелательных для госбюджета РФ последствиях льготной ипотеки, предположила эксперт.

Прогноз на 22 июня

"Индекс Мосбиржи краткосрочно способен сохранить растущий импульс, однако по достижении сильного технического сопротивления в районе 2 830 - 2 840 пунктов может наступить волна фиксации прибыли", - считает Александр Бахтин. Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 июня - 2 725 - 2 835 пунктов, по курсу рубля к доллару - 82,5-84,5 руб.

Freedom Finance Global прогнозируют, что индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2 750 - 2 850 пунктов, пара доллар/рубль завтра может продемонстрировать движения в диапазоне 82,5-85 руб., евро/рубль - в интервале 90-92 руб., пара юань/рубль - в коридоре 11,3-11,8 руб.

Из важных событий дня - в четверг Банк Англии определится с диапазоном ключевой ставки, а в США глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать в Сенате. Ключевая статистика дня также будет опубликована в США - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья в мае. "Мосэнерго" проведет годовое общее собрание акционеров.