Агентство ВБ по гарантиям инвестиций начало страховать военные риски на Украине

Соглашение об увеличении гарантии с €17,1 млн до €40,85 млн между агентством и немецким банковским холдингом ProCredit подписали в присутствии первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Лондоне

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка (ВБ) начало предоставлять гарантии страхования военных рисков на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики страны.

По информации ведомства, соглашение об увеличении гарантии с €17,1 млн до €40,85 млн между MIGA и немецким банковским холдингом ProCredit было подписано в присутствии первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Лондоне во время проведения Конференции по вопросам восстановления Украины - 2023.

"Это первый проект, который будет реализовываться с привлечением Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины. Уверена, что программа страхования военных рисков для инвестиций в украинскую экономику от MIGA зажжет зеленый свет для бизнесменов, ожидающих возможности начать работу по восстановлению нашей страны", - отметила Свириденко.

Увеличение гарантии от MIGA распространяется на инвестиции ProCredit в капитал украинской дочерней компании АО "Прокредит банк" для поддержки украинского малого и среднего бизнеса.

Соответствующая программа будет действовать до декабря 2025 года, указали в Минэкономики.